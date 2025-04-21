КотировкиРазделы
MMT: MFS Multimarket Income Trust

4.78 USD 0.03 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MMT за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.75, а максимальная — 4.78.

Следите за динамикой MFS Multimarket Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.75 4.78
Годовой диапазон
4.31 4.90
Предыдущее закрытие
4.75
Open
4.76
Bid
4.78
Ask
5.08
Low
4.75
High
4.78
Объем
154
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
1.06%
6-месячное изменение
2.58%
Годовое изменение
-1.65%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%