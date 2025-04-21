Валюты / MMT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MMT: MFS Multimarket Income Trust
4.78 USD 0.03 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMT за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.75, а максимальная — 4.78.
Следите за динамикой MFS Multimarket Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MMT
- New Zealand appoints Riksbank's Anna Breman as central bank governor
- Japan's stressed bond market, stocks brace for PM Ishiba exit reaction
- Global bond markets stabilize, for now, as fiscal storm looms
- From Tokyo to London, bond investor fears over fiscal discipline leave markets on edge
- Bond rout cools but mood cautious with long-term borrowing costs near highs
- Long-dated bond yields keep on rising as fiscal concerns linger
- Euro zone lending growth edges up to new 2-year high
- ECB rate cut talk may resume after September pause, sources say
- China leaves benchmark lending rates unchanged, matching forecast
- India holds rates as expected but flags risks from US tariffs
- India holds rates as expected but flags growth risks from US tariffs
- IMF could do with a bigger crisis than it forecasts
- A slew of T-bills coming? Money market funds say 'bring 'em on'
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- Risks of negative shocks have risen but Swedish banks are resilient, financial watchdog says
- Investors pull money out of US equity funds for a fourth straight week
- Global equity fund inflows ease to a four-week low
- Global central banks diverge as tariff risks hamper US Fed
- Romania looks to counter capital outflows after far-right election gains
- US equity funds see outflows for third straight week
- Investors snap up European equity funds, but flee from US funds for a third straight week
- Global equity funds see second week of inflows on easing US-China tariff tensions
- US bond funds attract first weekly inflow in six weeks
- US bond funds suffer fifth weekly outflow on tariff-driven inflation fears
Дневной диапазон
4.75 4.78
Годовой диапазон
4.31 4.90
- Предыдущее закрытие
- 4.75
- Open
- 4.76
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.75
- High
- 4.78
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 1.06%
- 6-месячное изменение
- 2.58%
- Годовое изменение
- -1.65%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%