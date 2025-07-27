КотировкиРазделы
LVS
LVS: Las Vegas Sands Corp

51.86 USD 1.22 (2.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LVS за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.55, а максимальная — 52.71.

Следите за динамикой Las Vegas Sands Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.55 52.71
Годовой диапазон
30.18 58.05
Предыдущее закрытие
53.08
Open
52.64
Bid
51.86
Ask
52.16
Low
51.55
High
52.71
Объем
13.105 K
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
-8.03%
6-месячное изменение
33.80%
Годовое изменение
2.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.