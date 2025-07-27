Валюты / LVS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LVS: Las Vegas Sands Corp
51.86 USD 1.22 (2.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LVS за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.55, а максимальная — 52.71.
Следите за динамикой Las Vegas Sands Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LVS
- Las Vegas Sands (LVS) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Why Las Vegas Sands (LVS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Red Rock Resorts (RRR) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Las Vegas Sands stock hits 52-week high at 56.65 USD
- Las Vegas Sands (LVS) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dow Jones Futures: Stocks Run On Fed Green Light; Nvidia-Backed CoreWeave Tumbles Late
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Google Breaks Out, Leads Five Stocks Near Buy Points
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Wynn misses quarterly estimates on weak Macau business
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- Studio City International: The Underdog Of Macau’s Casino Rally (NYSE:MSC)
- IBD Stock Of The Day Is Actionable As Rivals Face This Issue
- Caesars: The Dip Has Dipped Low Enough To Jump Into A Top Legacy Casino Stock (NASDAQ:CZR)
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Las Vegas Sands price target raised to $55 from $48 at UBS
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- MCN: The Yield Is Nice, But This Fund Is Hard To Recommend
Дневной диапазон
51.55 52.71
Годовой диапазон
30.18 58.05
- Предыдущее закрытие
- 53.08
- Open
- 52.64
- Bid
- 51.86
- Ask
- 52.16
- Low
- 51.55
- High
- 52.71
- Объем
- 13.105 K
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- -8.03%
- 6-месячное изменение
- 33.80%
- Годовое изменение
- 2.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.