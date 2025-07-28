Währungen / LVS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LVS: Las Vegas Sands Corp
53.19 USD 0.50 (0.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LVS hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.19 bis zu einem Hoch von 53.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Las Vegas Sands Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVS News
- Las Vegas Sands: Direktor verkauft Aktien im Wert von 1,08 Mio. US-Dollar
- Las Vegas Sands (LVS) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Why Las Vegas Sands (LVS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Red Rock Resorts (RRR) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Las Vegas Sands stock hits 52-week high at 56.65 USD
- Las Vegas Sands (LVS) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dow Jones Futures: Stocks Run On Fed Green Light; Nvidia-Backed CoreWeave Tumbles Late
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Google Breaks Out, Leads Five Stocks Near Buy Points
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Wynn misses quarterly estimates on weak Macau business
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- Studio City International: The Underdog Of Macau’s Casino Rally (NYSE:MSC)
- IBD Stock Of The Day Is Actionable As Rivals Face This Issue
- Caesars: The Dip Has Dipped Low Enough To Jump Into A Top Legacy Casino Stock (NASDAQ:CZR)
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Las Vegas Sands price target raised to $55 from $48 at UBS
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
Tagesspanne
52.19 53.26
Jahresspanne
30.18 58.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.69
- Eröffnung
- 52.84
- Bid
- 53.19
- Ask
- 53.49
- Tief
- 52.19
- Hoch
- 53.26
- Volumen
- 7.982 K
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- -5.67%
- 6-Monatsänderung
- 37.23%
- Jahresänderung
- 5.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K