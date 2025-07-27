CotationsSections
LVS: Las Vegas Sands Corp

53.85 USD 0.66 (1.24%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LVS a changé de 1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.17 et à un maximum de 54.41.

Suivez la dynamique Las Vegas Sands Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
53.17 54.41
Range Annuel
30.18 58.05
Clôture Précédente
53.19
Ouverture
53.62
Bid
53.85
Ask
54.15
Plus Bas
53.17
Plus Haut
54.41
Volume
10.323 K
Changement quotidien
1.24%
Changement Mensuel
-4.50%
Changement à 6 Mois
38.93%
Changement Annuel
6.68%
