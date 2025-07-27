통화 / LVS
LVS: Las Vegas Sands Corp
53.85 USD 0.66 (1.24%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LVS 환율이 오늘 1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.17이고 고가는 54.41이었습니다.
Las Vegas Sands Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVS News
- Las Vegas Sands (LVS) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- A Keynesian Insight Has Airbnb On My “Recovery Stock” Short List (NASDAQ:ABNB)
- Why Las Vegas Sands (LVS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Red Rock Resorts (RRR) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Las Vegas Sands stock hits 52-week high at 56.65 USD
- Las Vegas Sands (LVS) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dow Jones Futures: Stocks Run On Fed Green Light; Nvidia-Backed CoreWeave Tumbles Late
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Google Breaks Out, Leads Five Stocks Near Buy Points
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Wynn misses quarterly estimates on weak Macau business
- Gambling Stocks Flutter, DraftKings, Las Vegas Sands Flirt With Buy Points, But Sportradar Threatens Sell Signal
- Studio City International: The Underdog Of Macau’s Casino Rally (NYSE:MSC)
- IBD Stock Of The Day Is Actionable As Rivals Face This Issue
- Caesars: The Dip Has Dipped Low Enough To Jump Into A Top Legacy Casino Stock (NASDAQ:CZR)
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 3, 2025 - TipRanks.com
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Las Vegas Sands price target raised to $55 from $48 at UBS
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- MCN: The Yield Is Nice, But This Fund Is Hard To Recommend
일일 변동 비율
53.17 54.41
년간 변동
30.18 58.05
- 이전 종가
- 53.19
- 시가
- 53.62
- Bid
- 53.85
- Ask
- 54.15
- 저가
- 53.17
- 고가
- 54.41
- 볼륨
- 10.323 K
- 일일 변동
- 1.24%
- 월 변동
- -4.50%
- 6개월 변동
- 38.93%
- 년간 변동율
- 6.68%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K