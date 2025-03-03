Валюты / KNDI
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.38 USD 0.01 (0.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNDI за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.35, а максимальная — 1.39.
Следите за динамикой Kandi Technologies Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KNDI
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Kandi Technologies Financials Continue To Show Extreme Volatility In H1 2025 (NASDAQ:KNDI)
- Kandi Technologies Gross Margin Soars
- Earnings call transcript: Kandi Q2 2025 sees stock rise despite revenue drop
- Why Is Kandi Technologies Stock Soaring Tuesday? - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY), Kandi Technologies Group (NASDAQ:KNDI)
- EV Company News For The Month Of July 2025
- Kandi Technologies' Financials Are Hard To Understand And KNDI Is Very Exposed To Tariffs
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
- Still Waiting For A Meaningful Turn At Kandi Technologies (NASDAQ:KNDI)
Дневной диапазон
1.35 1.39
Годовой диапазон
0.89 2.06
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.35
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.35
- High
- 1.39
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- -4.83%
- 6-месячное изменение
- 1.47%
- Годовое изменение
- -32.68%
