통화 / KNDI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.34 USD 0.04 (2.90%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KNDI 환율이 오늘 -2.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.33이고 고가는 1.38이었습니다.
Kandi Technologies Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNDI News
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Kandi Technologies Financials Continue To Show Extreme Volatility In H1 2025 (NASDAQ:KNDI)
- Kandi Technologies Gross Margin Soars
- Earnings call transcript: Kandi Q2 2025 sees stock rise despite revenue drop
- Why Is Kandi Technologies Stock Soaring Tuesday? - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY), Kandi Technologies Group (NASDAQ:KNDI)
- EV Company News For The Month Of July 2025
- Kandi Technologies' Financials Are Hard To Understand And KNDI Is Very Exposed To Tariffs
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
- Still Waiting For A Meaningful Turn At Kandi Technologies (NASDAQ:KNDI)
일일 변동 비율
1.33 1.38
년간 변동
0.89 2.06
- 이전 종가
- 1.38
- 시가
- 1.37
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- 저가
- 1.33
- 고가
- 1.38
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -2.90%
- 월 변동
- -7.59%
- 6개월 변동
- -1.47%
- 년간 변동율
- -34.63%
20 9월, 토요일