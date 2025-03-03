Moedas / KNDI
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.37 USD 0.02 (1.48%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KNDI para hoje mudou para 1.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.36 e o mais alto foi 1.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Kandi Technologies Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KNDI Notícias
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Kandi Technologies Financials Continue To Show Extreme Volatility In H1 2025 (NASDAQ:KNDI)
- Kandi Technologies Gross Margin Soars
- Earnings call transcript: Kandi Q2 2025 sees stock rise despite revenue drop
- Why Is Kandi Technologies Stock Soaring Tuesday? - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY), Kandi Technologies Group (NASDAQ:KNDI)
- EV Company News For The Month Of July 2025
- Kandi Technologies' Financials Are Hard To Understand And KNDI Is Very Exposed To Tariffs
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
- Still Waiting For A Meaningful Turn At Kandi Technologies (NASDAQ:KNDI)
Faixa diária
1.36 1.40
Faixa anual
0.89 2.06
- Fechamento anterior
- 1.35
- Open
- 1.36
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Low
- 1.36
- High
- 1.40
- Volume
- 104
- Mudança diária
- 1.48%
- Mudança mensal
- -5.52%
- Mudança de 6 meses
- 0.74%
- Mudança anual
- -33.17%
