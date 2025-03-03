Währungen / KNDI
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.37 USD 0.01 (0.72%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNDI hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kandi Technologies Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KNDI News
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Kandi Technologies Financials Continue To Show Extreme Volatility In H1 2025 (NASDAQ:KNDI)
- Kandi Technologies Gross Margin Soars
- Earnings call transcript: Kandi Q2 2025 sees stock rise despite revenue drop
- Why Is Kandi Technologies Stock Soaring Tuesday? - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY), Kandi Technologies Group (NASDAQ:KNDI)
- EV Company News For The Month Of July 2025
- Kandi Technologies' Financials Are Hard To Understand And KNDI Is Very Exposed To Tariffs
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
- Still Waiting For A Meaningful Turn At Kandi Technologies (NASDAQ:KNDI)
Tagesspanne
1.33 1.38
Jahresspanne
0.89 2.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.38
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Tief
- 1.33
- Hoch
- 1.38
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- -5.52%
- 6-Monatsänderung
- 0.74%
- Jahresänderung
- -33.17%
