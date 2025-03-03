QuotazioniSezioni
KNDI: Kandi Technologies Group Inc

1.34 USD 0.04 (2.90%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KNDI ha avuto una variazione del -2.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.33 e ad un massimo di 1.38.

Segui le dinamiche di Kandi Technologies Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.33 1.38
Intervallo Annuale
0.89 2.06
Chiusura Precedente
1.38
Apertura
1.37
Bid
1.34
Ask
1.64
Minimo
1.33
Massimo
1.38
Volume
79
Variazione giornaliera
-2.90%
Variazione Mensile
-7.59%
Variazione Semestrale
-1.47%
Variazione Annuale
-34.63%
