Valute / KNDI
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.34 USD 0.04 (2.90%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KNDI ha avuto una variazione del -2.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.33 e ad un massimo di 1.38.
Segui le dinamiche di Kandi Technologies Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNDI News
Intervallo Giornaliero
1.33 1.38
Intervallo Annuale
0.89 2.06
- Chiusura Precedente
- 1.38
- Apertura
- 1.37
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Minimo
- 1.33
- Massimo
- 1.38
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -2.90%
- Variazione Mensile
- -7.59%
- Variazione Semestrale
- -1.47%
- Variazione Annuale
- -34.63%
21 settembre, domenica