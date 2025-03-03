通貨 / KNDI
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.38 USD 0.03 (2.22%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNDIの今日の為替レートは、2.22%変化しました。日中、通貨は1あたり1.36の安値と1.40の高値で取引されました。
Kandi Technologies Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.36 1.40
1年のレンジ
0.89 2.06
- 以前の終値
- 1.35
- 始値
- 1.36
- 買値
- 1.38
- 買値
- 1.68
- 安値
- 1.36
- 高値
- 1.40
- 出来高
- 121
- 1日の変化
- 2.22%
- 1ヶ月の変化
- -4.83%
- 6ヶ月の変化
- 1.47%
- 1年の変化
- -32.68%
