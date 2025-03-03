Devises / KNDI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KNDI: Kandi Technologies Group Inc
1.34 USD 0.04 (2.90%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KNDI a changé de -2.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.33 et à un maximum de 1.38.
Suivez la dynamique Kandi Technologies Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNDI Nouvelles
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Kandi Technologies Financials Continue To Show Extreme Volatility In H1 2025 (NASDAQ:KNDI)
- Kandi Technologies Gross Margin Soars
- Earnings call transcript: Kandi Q2 2025 sees stock rise despite revenue drop
- Why Is Kandi Technologies Stock Soaring Tuesday? - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY), Kandi Technologies Group (NASDAQ:KNDI)
- EV Company News For The Month Of July 2025
- Kandi Technologies' Financials Are Hard To Understand And KNDI Is Very Exposed To Tariffs
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
- Still Waiting For A Meaningful Turn At Kandi Technologies (NASDAQ:KNDI)
Range quotidien
1.33 1.38
Range Annuel
0.89 2.06
- Clôture Précédente
- 1.38
- Ouverture
- 1.37
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Plus Bas
- 1.33
- Plus Haut
- 1.38
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- -2.90%
- Changement Mensuel
- -7.59%
- Changement à 6 Mois
- -1.47%
- Changement Annuel
- -34.63%
20 septembre, samedi