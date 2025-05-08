Валюты / JZ
JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.71 USD 0.02 (1.16%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JZ за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.66, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.66 1.77
Годовой диапазон
0.25 3.03
- Предыдущее закрытие
- 1.73
- Open
- 1.71
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.66
- High
- 1.77
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 106.02%
- Годовое изменение
- 66.02%
