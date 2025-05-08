Dövizler / JZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.84 USD 0.09 (5.14%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JZ fiyatı bugün 5.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.72 ve Yüksek fiyatı olarak 1.84 aralığında işlem gördü.
Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JZ haberleri
- Jianzhi Education regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Jianzhi to Hold Extraordinary General Meeting On July 17, 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Jianzhi Education to implement 1-for-10 reverse ADS split
- Jianzhi asserts position in China’s digital education market
- Dow Jumps Over 200 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
Günlük aralık
1.72 1.84
Yıllık aralık
0.25 3.03
- Önceki kapanış
- 1.75
- Açılış
- 1.75
- Satış
- 1.84
- Alış
- 2.14
- Düşük
- 1.72
- Yüksek
- 1.84
- Hacim
- 27
- Günlük değişim
- 5.14%
- Aylık değişim
- 9.52%
- 6 aylık değişim
- 121.69%
- Yıllık değişim
- 78.64%
21 Eylül, Pazar