JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.75 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JZ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JZ News
- Jianzhi Education regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Jianzhi to Hold Extraordinary General Meeting On July 17, 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Jianzhi Education to implement 1-for-10 reverse ADS split
- Jianzhi asserts position in China’s digital education market
- Dow Jumps Over 200 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
Tagesspanne
1.75 1.75
Jahresspanne
0.25 3.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.75
- Eröffnung
- 1.75
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 1.75
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 4.17%
- 6-Monatsänderung
- 110.84%
- Jahresänderung
- 69.90%
