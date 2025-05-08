通貨 / JZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.75 USD 0.04 (2.34%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JZの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり1.68の安値と1.76の高値で取引されました。
Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American Dダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JZ News
- Jianzhi Education regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Jianzhi to Hold Extraordinary General Meeting On July 17, 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Jianzhi Education to implement 1-for-10 reverse ADS split
- Jianzhi asserts position in China’s digital education market
- Dow Jumps Over 200 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
1日のレンジ
1.68 1.76
1年のレンジ
0.25 3.03
- 以前の終値
- 1.71
- 始値
- 1.71
- 買値
- 1.75
- 買値
- 2.05
- 安値
- 1.68
- 高値
- 1.76
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- 4.17%
- 6ヶ月の変化
- 110.84%
- 1年の変化
- 69.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K