Divisas / JZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.71 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JZ de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.71, mientras que el máximo ha alcanzado 1.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JZ News
- Jianzhi Education regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Jianzhi to Hold Extraordinary General Meeting On July 17, 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Jianzhi Education to implement 1-for-10 reverse ADS split
- Jianzhi asserts position in China’s digital education market
- Dow Jumps Over 200 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
Rango diario
1.71 1.73
Rango anual
0.25 3.03
- Cierres anteriores
- 1.71
- Open
- 1.71
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.71
- High
- 1.73
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.79%
- Cambio a 6 meses
- 106.02%
- Cambio anual
- 66.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B