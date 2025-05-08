Devises / JZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.84 USD 0.09 (5.14%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JZ a changé de 5.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.72 et à un maximum de 1.84.
Suivez la dynamique Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JZ Nouvelles
- Jianzhi Education regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Jianzhi to Hold Extraordinary General Meeting On July 17, 2025
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Jianzhi Education to implement 1-for-10 reverse ADS split
- Jianzhi asserts position in China’s digital education market
- Dow Jumps Over 200 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
Range quotidien
1.72 1.84
Range Annuel
0.25 3.03
- Clôture Précédente
- 1.75
- Ouverture
- 1.75
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Plus Bas
- 1.72
- Plus Haut
- 1.84
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- 5.14%
- Changement Mensuel
- 9.52%
- Changement à 6 Mois
- 121.69%
- Changement Annuel
- 78.64%
20 septembre, samedi