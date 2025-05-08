Valute / JZ
JZ: Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D
1.84 USD 0.09 (5.14%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JZ ha avuto una variazione del 5.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.72 e ad un massimo di 1.84.
Segui le dinamiche di Jianzhi Education Technology Group Company Limited - American D. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.72 1.84
Intervallo Annuale
0.25 3.03
- Chiusura Precedente
- 1.75
- Apertura
- 1.75
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Minimo
- 1.72
- Massimo
- 1.84
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 5.14%
- Variazione Mensile
- 9.52%
- Variazione Semestrale
- 121.69%
- Variazione Annuale
- 78.64%
21 settembre, domenica