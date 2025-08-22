Валюты / JBL
JBL: Jabil Inc
213.31 USD 2.84 (1.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JBL за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.87, а максимальная — 216.46.
Следите за динамикой Jabil Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JBL
Дневной диапазон
210.87 216.46
Годовой диапазон
108.66 232.82
- Предыдущее закрытие
- 216.15
- Open
- 215.53
- Bid
- 213.31
- Ask
- 213.61
- Low
- 210.87
- High
- 216.46
- Объем
- 1.969 K
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 6.78%
- 6-месячное изменение
- 56.93%
- Годовое изменение
- 78.49%
