Валюты / JBI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JBI: Janus International Group Inc
10.39 USD 0.24 (2.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JBI за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.42.
Следите за динамикой Janus International Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JBI
- Janus International Group announces board resignation and committee appointment
- Jefferies raises Janus Int’l Group stock price target to $10 from $9
- Janus International Group: Time For A Downgrade (NYSE:JBI)
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Janus Int’l Group stock price target raised to $12 from $10 at KeyBanc
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Janus (JBI) Q2 Revenue Tops Estimates 5%
- Janus International Q2 2025 slides: Revenue challenges persist amid strong cash flow generation
- Janus International Group earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Knife River (KNF) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- S&P Global revises HPE outlook to stable after Juniper acquisition
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- MasterBrand Stock: Leader In Residential Cabinet Business, Trading At Deep Discount
- Janus International Group: Breakout Or Blip? Interpreting The Q1 Rally (NYSE:JBI)
- Janus International boosts share repurchase program by $75 million
- Harbor Active Small Cap ETF Q4 2024 Commentary
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q4 2024 Commentary (undefined:DSCPX)
- Invesco Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Janus International Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JBI)
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.16 10.42
Годовой диапазон
5.98 10.74
- Предыдущее закрытие
- 10.15
- Open
- 10.22
- Bid
- 10.39
- Ask
- 10.69
- Low
- 10.16
- High
- 10.42
- Объем
- 847
- Дневное изменение
- 2.36%
- Месячное изменение
- 2.47%
- 6-месячное изменение
- 45.11%
- Годовое изменение
- 3.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.