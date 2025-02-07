Валюты / ITRM
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.68 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITRM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66, а максимальная — 0.69.
Следите за динамикой Iterum Therapeutics plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ITRM
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.66 0.69
Годовой диапазон
0.61 3.02
- Предыдущее закрытие
- 0.68
- Open
- 0.68
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.66
- High
- 0.69
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -46.88%
- Годовое изменение
- -37.04%
