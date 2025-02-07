通貨 / ITRM
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.68 USD 0.01 (1.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITRMの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり0.67の安値と0.70の高値で取引されました。
Iterum Therapeutics plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ITRM News
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.67 0.70
1年のレンジ
0.61 3.02
- 以前の終値
- 0.67
- 始値
- 0.69
- 買値
- 0.68
- 買値
- 0.98
- 安値
- 0.67
- 高値
- 0.70
- 出来高
- 238
- 1日の変化
- 1.49%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -46.88%
- 1年の変化
- -37.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K