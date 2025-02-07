Devises / ITRM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.67 USD 0.01 (1.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ITRM a changé de -1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.67 et à un maximum de 0.70.
Suivez la dynamique Iterum Therapeutics plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITRM Nouvelles
- Iterum Therapeutics lance l’antibiotique ORLYNVAH sur des marchés ciblés aux États-Unis
- Iterum Therapeutics launches antibiotic ORLYNVAH in targeted U.S. markets
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.67 0.70
Range Annuel
0.61 3.02
- Clôture Précédente
- 0.68
- Ouverture
- 0.70
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Plus Bas
- 0.67
- Plus Haut
- 0.70
- Volume
- 412
- Changement quotidien
- -1.47%
- Changement Mensuel
- -1.47%
- Changement à 6 Mois
- -47.66%
- Changement Annuel
- -37.96%
20 septembre, samedi