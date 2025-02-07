Valute / ITRM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.67 USD 0.01 (1.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ITRM ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.70.
Segui le dinamiche di Iterum Therapeutics plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITRM News
- Iterum Therapeutics lancia l’antibiotico ORLYNVAH in mercati mirati negli Stati Uniti
- Iterum Therapeutics launches antibiotic ORLYNVAH in targeted U.S. markets
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.67 0.70
Intervallo Annuale
0.61 3.02
- Chiusura Precedente
- 0.68
- Apertura
- 0.70
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Minimo
- 0.67
- Massimo
- 0.70
- Volume
- 412
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- -1.47%
- Variazione Semestrale
- -47.66%
- Variazione Annuale
- -37.96%
21 settembre, domenica