QuotazioniSezioni
Valute / ITRM
Tornare a Azioni

ITRM: Iterum Therapeutics plc

0.67 USD 0.01 (1.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ITRM ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.70.

Segui le dinamiche di Iterum Therapeutics plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITRM News

Intervallo Giornaliero
0.67 0.70
Intervallo Annuale
0.61 3.02
Chiusura Precedente
0.68
Apertura
0.70
Bid
0.67
Ask
0.97
Minimo
0.67
Massimo
0.70
Volume
412
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
-1.47%
Variazione Semestrale
-47.66%
Variazione Annuale
-37.96%
21 settembre, domenica