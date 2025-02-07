货币 / ITRM
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.67 USD 0.01 (1.47%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ITRM汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点0.66和高点0.70进行交易。
关注Iterum Therapeutics plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ITRM新闻
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.66 0.70
年范围
0.61 3.02
- 前一天收盘价
- 0.68
- 开盘价
- 0.69
- 卖价
- 0.67
- 买价
- 0.97
- 最低价
- 0.66
- 最高价
- 0.70
- 交易量
- 285
- 日变化
- -1.47%
- 月变化
- -1.47%
- 6个月变化
- -47.66%
- 年变化
- -37.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值