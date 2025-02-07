Währungen / ITRM
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.67 USD 0.01 (1.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITRM hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.67 bis zu einem Hoch von 0.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iterum Therapeutics plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ITRM News
- Iterum Therapeutics startet Vermarktung von Antibiotikum ORLYNVAH in den USA
- Iterum Therapeutics launches antibiotic ORLYNVAH in targeted U.S. markets
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.67 0.70
Jahresspanne
0.61 3.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.68
- Eröffnung
- 0.70
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Tief
- 0.67
- Hoch
- 0.70
- Volumen
- 311
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- -1.47%
- 6-Monatsänderung
- -47.66%
- Jahresänderung
- -37.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K