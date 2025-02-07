Dövizler / ITRM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ITRM: Iterum Therapeutics plc
0.67 USD 0.01 (1.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ITRM fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.67 ve Yüksek fiyatı olarak 0.70 aralığında işlem gördü.
Iterum Therapeutics plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITRM haberleri
- Iterum Therapeutics, antibiyotik ORLYNVAH’ı hedefli ABD pazarlarında piyasaya sürdü
- Iterum Therapeutics launches antibiotic ORLYNVAH in targeted U.S. markets
- Iterum launches first oral penem antibiotic for urinary tract infections
- Iterum therapeutics (ITRM) director Dunne buys $10,854 in shares
- ITRM Reports Results
- Iterum Names Christine Coyne as Chief Commercial Officer to Lead ORLYNVAH™ Launch and Commercial Growth
- Iterum Therapeutics Announces Publication of REASSURE Trial in NEJM Evidence
- Iterum Therapeutics inks deal for ORLYNVAH commercialization
- Iterum Therapeutics Announces Partnership for Commercialization Services
- Pfizer grants Iterum payment extension for FDA-approved antibiotic
- Iterum Therapeutics plc (ITRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.67 0.70
Yıllık aralık
0.61 3.02
- Önceki kapanış
- 0.68
- Açılış
- 0.70
- Satış
- 0.67
- Alış
- 0.97
- Düşük
- 0.67
- Yüksek
- 0.70
- Hacim
- 412
- Günlük değişim
- -1.47%
- Aylık değişim
- -1.47%
- 6 aylık değişim
- -47.66%
- Yıllık değişim
- -37.96%
21 Eylül, Pazar