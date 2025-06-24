КотировкиРазделы
IRTC: iRhythm Technologies Inc

174.40 USD 1.76 (1.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IRTC за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.33, а максимальная — 175.63.

Следите за динамикой iRhythm Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
173.33 175.63
Годовой диапазон
55.92 187.57
Предыдущее закрытие
176.16
Open
175.25
Bid
174.40
Ask
174.70
Low
173.33
High
175.63
Объем
486
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
4.26%
6-месячное изменение
67.43%
Годовое изменение
137.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.