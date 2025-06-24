Валюты / IRTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IRTC: iRhythm Technologies Inc
174.40 USD 1.76 (1.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRTC за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.33, а максимальная — 175.63.
Следите за динамикой iRhythm Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IRTC
- iRhythm: Getting Closer To Investment Worthy (NASDAQ:IRTC)
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 172.74 USD
- IRTC Unveils Positive AMALFI Trial Data Showing Higher AF Detection
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 168.72 USD
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- BofA Securities initiates coverage on iRhythm Technologies stock with Buy rating
- Investor Short Report Flags Steep Downside Risk For iRhythm Technologies - iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)
- iRhythm stock falls after Spruce Point issues short report
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- iRhythm (IRTC) Q2 Revenue Jumps 26%
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- iRhythm (IRTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iRhythm Technologies stock hits 52-week high at 158.48 USD
- iRhythm Technologies surges 13.4% as Q2 earnings beat expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- iRhythm Tech earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Will iRhythm Technologies (IRTC) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Tempus AI Gains FDA Nod Amid Booming AI ECG Market Momentum
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
- iRhythm technologies (IRTC) CCO Patterson sells $140k in stock
Дневной диапазон
173.33 175.63
Годовой диапазон
55.92 187.57
- Предыдущее закрытие
- 176.16
- Open
- 175.25
- Bid
- 174.40
- Ask
- 174.70
- Low
- 173.33
- High
- 175.63
- Объем
- 486
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 4.26%
- 6-месячное изменение
- 67.43%
- Годовое изменение
- 137.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.