Devises / IRTC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IRTC: iRhythm Technologies Inc
175.02 USD 1.38 (0.78%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IRTC a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.53 et à un maximum de 178.25.
Suivez la dynamique iRhythm Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRTC Nouvelles
- iRhythm: Getting Closer To Investment Worthy (NASDAQ:IRTC)
- iRhythm à la conférence Baird Global Healthcare : Croissance stratégique et investissements en IA
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 172.74 USD
- IRTC Unveils Positive AMALFI Trial Data Showing Higher AF Detection
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 168.72 USD
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- BofA Securities initiates coverage on iRhythm Technologies stock with Buy rating
- Investor Short Report Flags Steep Downside Risk For iRhythm Technologies - iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)
- iRhythm stock falls after Spruce Point issues short report
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- iRhythm (IRTC) Q2 Revenue Jumps 26%
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- iRhythm (IRTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iRhythm Technologies stock hits 52-week high at 158.48 USD
- iRhythm Technologies surges 13.4% as Q2 earnings beat expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- iRhythm Tech earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Will iRhythm Technologies (IRTC) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Tempus AI Gains FDA Nod Amid Booming AI ECG Market Momentum
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
Range quotidien
174.53 178.25
Range Annuel
55.92 187.57
- Clôture Précédente
- 176.40
- Ouverture
- 176.52
- Bid
- 175.02
- Ask
- 175.32
- Plus Bas
- 174.53
- Plus Haut
- 178.25
- Volume
- 709
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- 4.63%
- Changement à 6 Mois
- 68.03%
- Changement Annuel
- 138.64%
20 septembre, samedi