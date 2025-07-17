CotationsSections
Devises / IRTC
IRTC: iRhythm Technologies Inc

175.02 USD 1.38 (0.78%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IRTC a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.53 et à un maximum de 178.25.

Suivez la dynamique iRhythm Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
174.53 178.25
Range Annuel
55.92 187.57
Clôture Précédente
176.40
Ouverture
176.52
Bid
175.02
Ask
175.32
Plus Bas
174.53
Plus Haut
178.25
Volume
709
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
4.63%
Changement à 6 Mois
68.03%
Changement Annuel
138.64%
