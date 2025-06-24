Währungen / IRTC
IRTC: iRhythm Technologies Inc
176.40 USD 4.20 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRTC hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 170.00 bis zu einem Hoch von 176.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die iRhythm Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IRTC News
- iRhythm: Getting Closer To Investment Worthy (NASDAQ:IRTC)
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 172.74 USD
- IRTC Unveils Positive AMALFI Trial Data Showing Higher AF Detection
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 168.72 USD
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- BofA Securities initiates coverage on iRhythm Technologies stock with Buy rating
- Investor Short Report Flags Steep Downside Risk For iRhythm Technologies - iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)
- iRhythm stock falls after Spruce Point issues short report
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- iRhythm (IRTC) Q2 Revenue Jumps 26%
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- iRhythm (IRTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iRhythm Technologies stock hits 52-week high at 158.48 USD
- iRhythm Technologies surges 13.4% as Q2 earnings beat expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- iRhythm Tech earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Will iRhythm Technologies (IRTC) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Tempus AI Gains FDA Nod Amid Booming AI ECG Market Momentum
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
- iRhythm technologies (IRTC) CCO Patterson sells $140k in stock
Tagesspanne
170.00 176.79
Jahresspanne
55.92 187.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 172.20
- Eröffnung
- 171.69
- Bid
- 176.40
- Ask
- 176.70
- Tief
- 170.00
- Hoch
- 176.79
- Volumen
- 667
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- 5.45%
- 6-Monatsänderung
- 69.35%
- Jahresänderung
- 140.52%
