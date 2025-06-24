KurseKategorien
IRTC: iRhythm Technologies Inc

176.40 USD 4.20 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IRTC hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 170.00 bis zu einem Hoch von 176.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die iRhythm Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
170.00 176.79
Jahresspanne
55.92 187.57
Vorheriger Schlusskurs
172.20
Eröffnung
171.69
Bid
176.40
Ask
176.70
Tief
170.00
Hoch
176.79
Volumen
667
Tagesänderung
2.44%
Monatsänderung
5.45%
6-Monatsänderung
69.35%
Jahresänderung
140.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K