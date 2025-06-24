통화 / IRTC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IRTC: iRhythm Technologies Inc
175.02 USD 1.38 (0.78%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IRTC 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 174.53이고 고가는 178.25이었습니다.
iRhythm Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRTC News
- iRhythm: Getting Closer To Investment Worthy (NASDAQ:IRTC)
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 172.74 USD
- IRTC Unveils Positive AMALFI Trial Data Showing Higher AF Detection
- Irhythm Technologies stock hits 52-week high at 168.72 USD
- This Figma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Establishment Labs Hldgs (NASDAQ:ESTA)
- BofA Securities initiates coverage on iRhythm Technologies stock with Buy rating
- Investor Short Report Flags Steep Downside Risk For iRhythm Technologies - iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)
- iRhythm stock falls after Spruce Point issues short report
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- iRhythm (IRTC) Q2 Revenue Jumps 26%
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- iRhythm (IRTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iRhythm Technologies stock hits 52-week high at 158.48 USD
- iRhythm Technologies surges 13.4% as Q2 earnings beat expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- iRhythm Tech earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Will iRhythm Technologies (IRTC) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Tempus AI Gains FDA Nod Amid Booming AI ECG Market Momentum
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
- iRhythm technologies (IRTC) CCO Patterson sells $140k in stock
일일 변동 비율
174.53 178.25
년간 변동
55.92 187.57
- 이전 종가
- 176.40
- 시가
- 176.52
- Bid
- 175.02
- Ask
- 175.32
- 저가
- 174.53
- 고가
- 178.25
- 볼륨
- 709
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- 4.63%
- 6개월 변동
- 68.03%
- 년간 변동율
- 138.64%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K