Валюты / IIPR
IIPR: Innovative Industrial Properties Inc
57.21 USD 0.12 (0.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IIPR за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.81, а максимальная — 58.38.
Следите за динамикой Innovative Industrial Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
56.81 58.38
Годовой диапазон
45.44 136.81
- Предыдущее закрытие
- 57.33
- Open
- 57.30
- Bid
- 57.21
- Ask
- 57.51
- Low
- 56.81
- High
- 58.38
- Объем
- 340
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 6.14%
- Годовое изменение
- -57.62%
