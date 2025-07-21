Devises / IIPR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IIPR: Innovative Industrial Properties Inc
57.48 USD 0.80 (1.37%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IIPR a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.35 et à un maximum de 58.57.
Suivez la dynamique Innovative Industrial Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IIPR Nouvelles
- Innovative Industrial Properties (IIPR) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Dream Industrial REIT: Miss This Monthly Dividend Payer And Regret It Later (DREUF)
- Innovative Industrial Properties (IIPR): Contrarian Buy, Capital Appreciation Prospects
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- Innovative Industrial: Buy 13% Yield And 9% Preferred Stock Ahead Of Cannabis Rescheduling
- Innovative Industrial Properties (IIPR) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Do Options Traders Know Something About IIPR Stock We Don't?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Why GrowGeneration Stock Is Not A Buy (NASDAQ:GRWG)
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Curaleaf Is Still A Strong Sell (OTCMKTS:CURLF)
- Innovative Industrial Properties: What If The Real Estate Value Plummets? (NYSE:IIPR)
- Innovative Industrial: Life Science Pivot, Rescheduling Progress, & Tenant Changes (IIPR)
- Cannabis REIT IIPR Trades At A Very Low Valuation (NYSE:IIPR)
- Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IIPR Earnings Drop on Tenant Defaults
- Innovative Industrial Properties earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Innovative Industrial Properties (IIPR) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- IIPR Q2 2025 slides: cannabis REIT maintains dividend despite revenue challenges
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- Innovative Industrial Properties (IIPR) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- The Safest 10% Yields I’ve Found
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Innovative Industrial Properties Is A Cautious Buy (NYSE:IIPR)
Range quotidien
57.35 58.57
Range Annuel
45.44 136.81
- Clôture Précédente
- 58.28
- Ouverture
- 58.11
- Bid
- 57.48
- Ask
- 57.78
- Plus Bas
- 57.35
- Plus Haut
- 58.57
- Volume
- 690
- Changement quotidien
- -1.37%
- Changement Mensuel
- 2.48%
- Changement à 6 Mois
- 6.64%
- Changement Annuel
- -57.42%
20 septembre, samedi