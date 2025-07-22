КотировкиРазделы
HUBB
HUBB: Hubbell Inc

435.61 USD 2.78 (0.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HUBB за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 431.85, а максимальная — 438.50.

Следите за динамикой Hubbell Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
431.85 438.50
Годовой диапазон
299.42 481.35
Предыдущее закрытие
438.39
Open
438.36
Bid
435.61
Ask
435.91
Low
431.85
High
438.50
Объем
878
Дневное изменение
-0.63%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
32.22%
Годовое изменение
2.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.