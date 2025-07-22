Валюты / HUBB
HUBB: Hubbell Inc
435.61 USD 2.78 (0.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUBB за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 431.85, а максимальная — 438.50.
Следите за динамикой Hubbell Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
431.85 438.50
Годовой диапазон
299.42 481.35
- Предыдущее закрытие
- 438.39
- Open
- 438.36
- Bid
- 435.61
- Ask
- 435.91
- Low
- 431.85
- High
- 438.50
- Объем
- 878
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 32.22%
- Годовое изменение
- 2.27%
