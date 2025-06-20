Валюты / HIW
HIW: Highwoods Properties Inc
32.19 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HIW за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.84, а максимальная — 32.39.
Следите за динамикой Highwoods Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HIW
- Cool Enough For Cuts
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Highwoods Concludes Acquisition of Legacy Union Parking Garage
- Highwoods acquires Legacy Union Parking Garage in Charlotte for $111.5m
- Highwoods Properties extends $200 million loan maturity to January 2029
- Highwoods Properties extends $200 million term loan maturity to 2029
- Highwoods Properties: Occupancy Rates Rising, Dampening Dividend Yield Appeal (HIW)
- Behind The (Revised) Curve
- Highwoods (HIW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Highwoods Properties Q2 2025 sees EPS beat amid mixed reactions
- Compared to Estimates, Highwoods Properties (HIW) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Highwoods Properties (HIW) Tops Q2 FFO Estimates
- Highwoods Properties earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Digital Realty's Q2 Core FFO & Revenues Top Estimates, '25 View Raised
- Alexandria's Q2 AFFO Beats Estimates, Occupancy Declines
- Digital Realty to Post Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- Morgan Stanley raises Highwoods Properties stock price target to $23
- Alexandria to Post Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- SL Green's Q2 FFO Beats Estimates, Rental Rates Grow, '25 Views Raised
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Highwoods Props (NYSE:HIW), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Truist Securities downgrades Highwoods Properties stock to Hold on office sector concerns
- Highwoods to Release Second Quarter 2025 Results Tuesday, July 29th
- Highwoods Properties Stock: FFO Set To Begin Recovery From 2021-2024 Slump (NYSE:HIW)
Дневной диапазон
31.84 32.39
Годовой диапазон
24.18 36.79
- Предыдущее закрытие
- 32.22
- Open
- 32.25
- Bid
- 32.19
- Ask
- 32.49
- Low
- 31.84
- High
- 32.39
- Объем
- 2.047 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 3.21%
- 6-месячное изменение
- 8.64%
- Годовое изменение
- -3.59%
