HIW: Highwoods Properties Inc

32.16 USD 0.33 (1.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HIW hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.76 bis zu einem Hoch von 32.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Highwoods Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIW News

Tagesspanne
31.76 32.28
Jahresspanne
24.18 36.79
Vorheriger Schlusskurs
31.83
Eröffnung
32.01
Bid
32.16
Ask
32.46
Tief
31.76
Hoch
32.28
Volumen
1.418 K
Tagesänderung
1.04%
Monatsänderung
3.11%
6-Monatsänderung
8.54%
Jahresänderung
-3.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K