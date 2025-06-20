Währungen / HIW
HIW: Highwoods Properties Inc
32.16 USD 0.33 (1.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIW hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.76 bis zu einem Hoch von 32.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Highwoods Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
31.76 32.28
Jahresspanne
24.18 36.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.83
- Eröffnung
- 32.01
- Bid
- 32.16
- Ask
- 32.46
- Tief
- 31.76
- Hoch
- 32.28
- Volumen
- 1.418 K
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- 3.11%
- 6-Monatsänderung
- 8.54%
- Jahresänderung
- -3.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K