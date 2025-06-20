통화 / HIW
HIW: Highwoods Properties Inc
31.64 USD 0.52 (1.62%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HIW 환율이 오늘 -1.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.49이고 고가는 32.20이었습니다.
Highwoods Properties Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.49 32.20
년간 변동
24.18 36.79
- 이전 종가
- 32.16
- 시가
- 32.05
- Bid
- 31.64
- Ask
- 31.94
- 저가
- 31.49
- 고가
- 32.20
- 볼륨
- 1.275 K
- 일일 변동
- -1.62%
- 월 변동
- 1.44%
- 6개월 변동
- 6.78%
- 년간 변동율
- -5.24%
