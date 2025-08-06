КотировкиРазделы
HII: Huntington Ingalls Industries Inc

272.92 USD 0.12 (0.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HII за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 270.29, а максимальная — 276.89.

Следите за динамикой Huntington Ingalls Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
270.29 276.89
Годовой диапазон
158.88 293.02
Предыдущее закрытие
272.80
Open
274.44
Bid
272.92
Ask
273.22
Low
270.29
High
276.89
Объем
912
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.07%
6-месячное изменение
33.46%
Годовое изменение
3.90%
