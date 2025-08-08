KurseKategorien
Währungen / HII
Zurück zum Aktien

HII: Huntington Ingalls Industries Inc

274.70 USD 2.26 (0.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HII hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 270.69 bis zu einem Hoch von 275.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Huntington Ingalls Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HII News

Tagesspanne
270.69 275.90
Jahresspanne
158.88 293.02
Vorheriger Schlusskurs
272.44
Eröffnung
271.08
Bid
274.70
Ask
275.00
Tief
270.69
Hoch
275.90
Volumen
558
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
1.73%
6-Monatsänderung
34.33%
Jahresänderung
4.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K