Währungen / HII
HII: Huntington Ingalls Industries Inc
274.70 USD 2.26 (0.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HII hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 270.69 bis zu einem Hoch von 275.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huntington Ingalls Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HII News
Tagesspanne
270.69 275.90
Jahresspanne
158.88 293.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 272.44
- Eröffnung
- 271.08
- Bid
- 274.70
- Ask
- 275.00
- Tief
- 270.69
- Hoch
- 275.90
- Volumen
- 558
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- 1.73%
- 6-Monatsänderung
- 34.33%
- Jahresänderung
- 4.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K