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HIGH: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF

21.97 USD 0.03 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIGH за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.01.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIGH сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) сегодня оценивается на уровне 21.97. Инструмент торгуется в пределах 21.94 - 22.01, вчерашнее закрытие составило 21.94, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIGH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 21.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.64% и USD. Отслеживайте движения HIGH на графике в реальном времени.

Как купить акции HIGH?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) по текущей цене 21.97. Ордера обычно размещаются около 21.97 или 22.27, тогда как 15 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIGH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIGH?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.12 - 22.74 и текущей цены 21.97. Многие сравнивают 2.23% и 1.52% перед размещением ордеров на 21.97 или 22.27. Изучайте ежедневные изменения цены HIGH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF?

Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) за последний год составила 22.74. Акции заметно колебались в пределах 21.12 - 22.74, сравнение с 21.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF?

Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) за год составила 21.12. Сравнение с текущими 21.97 и 21.12 - 22.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIGH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIGH?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.94 и 0.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.94 22.01
Годовой диапазон
21.12 22.74
Предыдущее закрытие
21.94
Open
21.99
Bid
21.97
Ask
22.27
Low
21.94
High
22.01
Объем
15
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
2.23%
6-месячное изменение
1.52%
Годовое изменение
0.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
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Прог.
-0.6%
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-2.4%
16:00
USD
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Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
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4.179%