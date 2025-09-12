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HIGH: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF

21.87 USD 0.10 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIGH汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点21.87和高点22.00进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
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常见问题解答

HIGH股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF股票今天的定价为21.87。它在21.87 - 22.00范围内交易，昨天的收盘价为21.97，交易量达到25。HIGH的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF目前的价值为21.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.18%和USD。实时查看图表以跟踪HIGH走势。

如何购买HIGH股票？

您可以以21.87的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在21.87或22.17附近，而25和-0.46%显示市场活动。立即关注HIGH的实时图表更新。

如何投资HIGH股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF需要考虑年度范围21.12 - 22.74和当前价格21.87。许多人在以21.87或22.17下订单之前，会比较1.77%和。实时查看HIGH价格图表，了解每日变化。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF的最高价格是22.74。在21.12 - 22.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF的绩效。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF（HIGH）的最低价格为21.12。将其与当前的21.87和21.12 - 22.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIGH股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.97和0.18%中可见。

日范围
21.87 22.00
年范围
21.12 22.74
前一天收盘价
21.97
开盘价
21.97
卖价
21.87
买价
22.17
最低价
21.87
最高价
22.00
交易量
25
日变化
-0.46%
月变化
1.77%
6个月变化
1.06%
年变化
0.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%