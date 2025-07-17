Валюты / GTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GTX: Garrett Motion Inc
13.02 USD 0.11 (0.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTX за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.82, а максимальная — 13.12.
Следите за динамикой Garrett Motion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GTX
- Cyrus Capital Partners sells Garrett Motion (GTX) shares for $8.1m
- Visteon Corporation (VC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Is GARRETT MOTION (GTX) Stock Undervalued Right Now?
- Is Dorman Products (DORM) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Garrett Motion Inc. (GTX): A Bull Case Theory
- Best Value Stocks to Buy for August 22nd
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Garrett Motion stock hits 52-week high at 13.33 USD
- Beat the Market the Zacks Way: CBRE, Acadian, Fastenal in Focus
- Is GARRETT MOTION (GTX) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Cyrus Capital Partners sells Garrett Motion (GTX) shares for $2.3 million
- Why Garrett Motion (GTX) Might be Well Poised for a Surge
- Garrett Motion Is Still My Top Contrarian Play. (NASDAQ:GTX)
- Best Income Stocks to Buy for July 29th
- Why Garret Motion Stock Triumphed on Thursday
- Garrett Motion Posts Q2 Revenue Rise
- Garrett Motion stock hits 52-week high at $12.25
- Garrett Motion (GTX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Garrett Motion earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Cyrus Capital Partners sells Garrett Motion (GTX) shares for $694,552
- Is Adient (ADNT) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Garrett Motion: Finally Escaping The Value Trap (NASDAQ:GTX)
- Garrett Gears Up to Report Q2 Results: Here's What to Expect
- Garrett Motion (GTX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Дневной диапазон
12.82 13.12
Годовой диапазон
7.01 13.50
- Предыдущее закрытие
- 13.13
- Open
- 13.12
- Bid
- 13.02
- Ask
- 13.32
- Low
- 12.82
- High
- 13.12
- Объем
- 3.737 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- 56.30%
- Годовое изменение
- 59.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.