Devises / GTX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GTX: Garrett Motion Inc
13.60 USD 0.04 (0.29%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GTX a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.54 et à un maximum de 13.91.
Suivez la dynamique Garrett Motion Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTX Nouvelles
- Fitch upgrades Garrett Motion to ’BB’ on improved financial profile
- Stifel initie la couverture de l’action Garrett Motion avec une recommandation d’achat
- Stifel initiates coverage on Garrett Motion stock with Buy rating
- L’action de Garrett Motion atteint un sommet de 52 semaines à 13,53 USD
- Garrett Motion stock hits 52-week high at 13.53 USD
- Is GARRETT MOTION (GTX) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Cyrus Capital Partners vend des actions de Garrett Motion (GTX) pour 8,1 millions de dollars
- Cyrus Capital Partners sells Garrett Motion (GTX) shares for $8.1m
- Visteon Corporation (VC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Is GARRETT MOTION (GTX) Stock Undervalued Right Now?
- Is Dorman Products (DORM) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Garrett Motion Inc. (GTX): A Bull Case Theory
- Best Value Stocks to Buy for August 22nd
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Garrett Motion stock hits 52-week high at 13.33 USD
- Beat the Market the Zacks Way: CBRE, Acadian, Fastenal in Focus
- Is GARRETT MOTION (GTX) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Cyrus Capital Partners sells Garrett Motion (GTX) shares for $2.3 million
- Why Garrett Motion (GTX) Might be Well Poised for a Surge
- Garrett Motion Is Still My Top Contrarian Play. (NASDAQ:GTX)
- Best Income Stocks to Buy for July 29th
- Why Garret Motion Stock Triumphed on Thursday
- Garrett Motion Posts Q2 Revenue Rise
- Garrett Motion stock hits 52-week high at $12.25
Range quotidien
13.54 13.91
Range Annuel
7.01 13.91
- Clôture Précédente
- 13.56
- Ouverture
- 13.70
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Plus Bas
- 13.54
- Plus Haut
- 13.91
- Volume
- 7.063 K
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 6.25%
- Changement à 6 Mois
- 63.27%
- Changement Annuel
- 66.26%
20 septembre, samedi