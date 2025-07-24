Währungen / GTX
GTX: Garrett Motion Inc
13.56 USD 0.42 (3.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTX hat sich für heute um 3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.03 bis zu einem Hoch von 13.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Garrett Motion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.03 13.59
Jahresspanne
7.01 13.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.14
- Eröffnung
- 13.10
- Bid
- 13.56
- Ask
- 13.86
- Tief
- 13.03
- Hoch
- 13.59
- Volumen
- 9.388 K
- Tagesänderung
- 3.20%
- Monatsänderung
- 5.94%
- 6-Monatsänderung
- 62.79%
- Jahresänderung
- 65.77%
