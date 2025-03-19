Валюты / GROY
GROY: Gold Royalty Corp
3.68 USD 0.07 (1.87%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GROY за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.66, а максимальная — 3.82.
Следите за динамикой Gold Royalty Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.66 3.82
Годовой диапазон
1.16 4.03
- Предыдущее закрытие
- 3.75
- Open
- 3.76
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.66
- High
- 3.82
- Объем
- 2.172 K
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- -7.30%
- 6-месячное изменение
- 155.56%
- Годовое изменение
- 172.59%
