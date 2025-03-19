Währungen / GROY
GROY: Gold Royalty Corp
3.59 USD 0.04 (1.10%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GROY hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.57 bis zu einem Hoch von 3.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gold Royalty Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GROY News
Tagesspanne
3.57 3.62
Jahresspanne
1.16 4.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.63
- Eröffnung
- 3.61
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Tief
- 3.57
- Hoch
- 3.62
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- -9.57%
- 6-Monatsänderung
- 149.31%
- Jahresänderung
- 165.93%
