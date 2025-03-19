货币 / GROY
GROY: Gold Royalty Corp
3.68 USD 0.07 (1.87%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GROY汇率已更改-1.87%。当日，交易品种以低点3.66和高点3.82进行交易。
关注Gold Royalty Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GROY新闻
日范围
3.66 3.82
年范围
1.16 4.03
- 前一天收盘价
- 3.75
- 开盘价
- 3.76
- 卖价
- 3.68
- 买价
- 3.98
- 最低价
- 3.66
- 最高价
- 3.82
- 交易量
- 2.172 K
- 日变化
- -1.87%
- 月变化
- -7.30%
- 6个月变化
- 155.56%
- 年变化
- 172.59%
