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GGRP: Glimpse Group, Inc.
Курс GGRP за сегодня изменился на 10.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.96.
Следите за динамикой Glimpse Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGRP сегодня?
Glimpse Group, Inc. (GGRP) сегодня оценивается на уровне 0.95. Инструмент торгуется в пределах 0.86 - 0.96, вчерашнее закрытие составило 0.86, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Glimpse Group, Inc.?
Glimpse Group, Inc. в настоящее время оценивается в 0.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.57% и USD. Отслеживайте движения GGRP на графике в реальном времени.
Как купить акции GGRP?
Вы можете купить акции Glimpse Group, Inc. (GGRP) по текущей цене 0.95. Ордера обычно размещаются около 0.95 или 1.25, тогда как 118 и 6.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGRP?
Инвестирование в Glimpse Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.42 - 1.08 и текущей цены 0.95. Многие сравнивают 3.26% и 72.51% перед размещением ордеров на 0.95 или 1.25. Изучайте ежедневные изменения цены GGRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Glimpse Group, Inc.?
Самая высокая цена Glimpse Group, Inc. (GGRP) за последний год составила 1.08. Акции заметно колебались в пределах 0.42 - 1.08, сравнение с 0.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Glimpse Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Glimpse Group, Inc.?
Самая низкая цена Glimpse Group, Inc. (GGRP) за год составила 0.42. Сравнение с текущими 0.95 и 0.42 - 1.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGRP?
В прошлом Glimpse Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.86 и 40.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.86
- Open
- 0.89
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Low
- 0.86
- High
- 0.96
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 10.47%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- 72.51%
- Годовое изменение
- 40.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%