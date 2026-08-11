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GGRP: Glimpse Group, Inc.

0.95 USD 0.09 (10.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GGRP за сегодня изменился на 10.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.96.

Следите за динамикой Glimpse Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGRP сегодня?

Glimpse Group, Inc. (GGRP) сегодня оценивается на уровне 0.95. Инструмент торгуется в пределах 0.86 - 0.96, вчерашнее закрытие составило 0.86, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGRP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Glimpse Group, Inc.?

Glimpse Group, Inc. в настоящее время оценивается в 0.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.57% и USD. Отслеживайте движения GGRP на графике в реальном времени.

Как купить акции GGRP?

Вы можете купить акции Glimpse Group, Inc. (GGRP) по текущей цене 0.95. Ордера обычно размещаются около 0.95 или 1.25, тогда как 118 и 6.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGRP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGRP?

Инвестирование в Glimpse Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.42 - 1.08 и текущей цены 0.95. Многие сравнивают 3.26% и 72.51% перед размещением ордеров на 0.95 или 1.25. Изучайте ежедневные изменения цены GGRP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Glimpse Group, Inc.?

Самая высокая цена Glimpse Group, Inc. (GGRP) за последний год составила 1.08. Акции заметно колебались в пределах 0.42 - 1.08, сравнение с 0.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Glimpse Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Glimpse Group, Inc.?

Самая низкая цена Glimpse Group, Inc. (GGRP) за год составила 0.42. Сравнение с текущими 0.95 и 0.42 - 1.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGRP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGRP?

В прошлом Glimpse Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.86 и 40.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.86 0.96
Годовой диапазон
0.42 1.08
Предыдущее закрытие
0.86
Open
0.89
Bid
0.95
Ask
1.25
Low
0.86
High
0.96
Объем
118
Дневное изменение
10.47%
Месячное изменение
3.26%
6-месячное изменение
72.51%
Годовое изменение
40.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%