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GGRP: Glimpse Group, Inc.

0.96 USD 0.01 (1.05%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GGRP汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点0.93和高点0.97进行交易。

关注Glimpse Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GGRP股票今天的价格是多少？

Glimpse Group, Inc.股票今天的定价为0.96。它在0.93 - 0.97范围内交易，昨天的收盘价为0.95，交易量达到64。GGRP的实时价格图表显示了这些更新。

Glimpse Group, Inc.股票是否支付股息？

Glimpse Group, Inc.目前的价值为0.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.05%和USD。实时查看图表以跟踪GGRP走势。

如何购买GGRP股票？

您可以以0.96的当前价格购买Glimpse Group, Inc.股票。订单通常设置在0.96或1.26附近，而64和1.05%显示市场活动。立即关注GGRP的实时图表更新。

如何投资GGRP股票？

投资Glimpse Group, Inc.需要考虑年度范围0.42 - 1.08和当前价格0.96。许多人在以0.96或1.26下订单之前，会比较4.35%和。实时查看GGRP价格图表，了解每日变化。

Glimpse Group, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Glimpse Group, Inc.的最高价格是1.08。在0.42 - 1.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Glimpse Group, Inc.的绩效。

Glimpse Group, Inc.股票的最低价格是多少？

Glimpse Group, Inc.（GGRP）的最低价格为0.42。将其与当前的0.96和0.42 - 1.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGRP股票是什么时候拆分的？

Glimpse Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.95和42.05%中可见。

日范围
0.93 0.97
年范围
0.42 1.08
前一天收盘价
0.95
开盘价
0.95
卖价
0.96
买价
1.26
最低价
0.93
最高价
0.97
交易量
64
日变化
1.05%
月变化
4.35%
6个月变化
74.32%
年变化
42.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%