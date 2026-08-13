GGRP: Glimpse Group, Inc.
今日GGRP汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点0.93和高点0.97进行交易。
关注Glimpse Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GGRP股票今天的价格是多少？
Glimpse Group, Inc.股票今天的定价为0.96。它在0.93 - 0.97范围内交易，昨天的收盘价为0.95，交易量达到64。GGRP的实时价格图表显示了这些更新。
Glimpse Group, Inc.股票是否支付股息？
Glimpse Group, Inc.目前的价值为0.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.05%和USD。实时查看图表以跟踪GGRP走势。
如何购买GGRP股票？
您可以以0.96的当前价格购买Glimpse Group, Inc.股票。订单通常设置在0.96或1.26附近，而64和1.05%显示市场活动。立即关注GGRP的实时图表更新。
如何投资GGRP股票？
投资Glimpse Group, Inc.需要考虑年度范围0.42 - 1.08和当前价格0.96。许多人在以0.96或1.26下订单之前，会比较4.35%和。实时查看GGRP价格图表，了解每日变化。
Glimpse Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Glimpse Group, Inc.的最高价格是1.08。在0.42 - 1.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Glimpse Group, Inc.的绩效。
Glimpse Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Glimpse Group, Inc.（GGRP）的最低价格为0.42。将其与当前的0.96和0.42 - 1.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGRP股票是什么时候拆分的？
Glimpse Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.95和42.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.95
- 开盘价
- 0.95
- 卖价
- 0.96
- 买价
- 1.26
- 最低价
- 0.93
- 最高价
- 0.97
- 交易量
- 64
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- 4.35%
- 6个月变化
- 74.32%
- 年变化
- 42.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%